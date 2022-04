Wegen Ukraine-Krieg: Berliner Bäder senken Wassertemperatur

In Berlin startet an diesem Wochenende die Freibadsaison. Und als erste Maßnahme drehen die Bäder die Wassertemperatur runter. Wegen des Ukrainekriegs soll russisches Gas eingespart werden, was bedeutet, dass die Berliner Bäder-Betriebe in den meisten ihrer Bäder die Heizung herunterregeln. In den Sommerbädern werde die Beckentemperatur im Vergleich zu sonst zwei Grad niedriger eingestellt, sagte der Chef der Berliner Bäder-Betriebe, Johannes Kleinsorg, am Montag. In den Hallenbädern sollen die Temperaturen um ein Grad nach unten gehen.

Das sei ein Beitrag zur Reduktion der Abhängigkeit von russischem Erdgas, sagte Kleinsorg weiter. Ausnahme sei das Sommerbad Mariendorf, das vollständig mit Solarenergie beheizt sei, sagte eine Sprecherin. Kinderplanschen und Therapiebecken sind nicht betroffen.

Mehr auf berliner-kurier.de (Artikel im Archiv)

Politikstube: Wer friert, der schwimmt halt schneller, und bei den derzeitigen April-Temperaturen könnte sogar ein Gefühl von Eisbaden aufkommen. Und der verpimpelten Jugend dürfte die gesenkte Wassertemperatur hilfreich für die Abhärterung sein. Wie tönte Gauck: „Frieren für die Freiheit“.

