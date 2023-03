Wegen Maskenattesten: Schon wieder Ärztin eingesperrt

Vergewaltiger und Kinderschänder kommen in Deutschland fast schon regelmäßig auf freien Fuß, selbst ein Frauenmörder kam in Freiheit, weil die Justiz überlastet ist. Auch ein schwerkriminelles Mitglied des Berliner Remo-Clans kam frei und konnte sich in die Türkei absetzen, kurz nachdem er zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt wurde – weil kein Platz frei war im Maßregelvollzug in Berlin. Wegen des Platzmangels kommen regelmäßig schwere Jungs in Freiheit.

Nicht so bei Menschen, die sich gegen die Corona-Politik wehrten. Michael Ballweg sitzt seit Juni 2022 in Untersuchungshaft, und was seine Anwälte über das Verfahren und die Haftbedingungen erzählen, ist kafkaesk. Platz im Gefängnis ist jetzt auch für die beliebte Ärztin Dr. Bianca Sabine Witzschel aus Moritzburg im Kreis Meißen. Wie eine Schwerverbrecherin wurde sie jetzt festgenommen und ins Frauengefängnis Chemnitz gebracht. Witzschel hatte auch einen offenen Brief von Ärzten gegen die Corona-Maßnahmen mitunterzeichnet.

Weiterlesen auf Reitschuster.de

4.3 3 Bewertungen Artikel Bewertung