Wegen „Indianer“: Kein Zuschuß für Reise ärmerer Kinder

Den Förderantrag des Paritätischen Familienzentrums „Auf der Papenburg“ für eine Sommerfreizeit hat die Stadt Hannover abgelehnt. Denn im Antrag stand auch das Wort „Indianer“. Damit waren die benachteiligten Kinder nicht mehr bezuschussungswürdig. Politische Korrektheit geht vor Kinderwohl.

Die Reise von Kindern aus ärmeren Familien, die sich keinen Urlaub leisten können, wurde nicht mit 3000 Euro gefördert. Das berichtet die Hannoversche Allgemeine. Demnach hat der Integrationsbeirat Hannover-Ricklingen den Antrag auf Zuschuß verweigert. Die Pressesprecherin der niedersächsischen Landeshauptstadt bestätigte, daß es am Begriff „Indianer“ gelegen habe. Christina Merzbach sagte: „Im Fokus sollte die geschichtliche und zeitliche Einordnung des Themas in der Vermittlung an Kinder und Teilnehmende stehen, ohne Fokus auf eine Ethnie und die Reproduktion von Klischees.“

Politikstube: Wie arglos Kinder sich früher verkleiden konnten, absolut niemand sah in einem Indianerkostüm etwas niederwertiges oder klischeehaftes. Aber bemerkenswert ist, dass es nie die wirklich Betroffenen sind, die zornig gegen böse Kostüme wettern, sondern es sind immer jene weiße Moralapostel, die eine seltsame Erfüllung darin zu finden scheinen, ihren Mitbürgern hyperkorrekte Vorschriften zu machen. Wäre ja noch schöner, wenn (auch ärmere) Kinder einfach Spaß haben könnten.

