Wegen „Hetze gegen Migranten“ – Akif Pirinçci zu Haftstrafe verurteilt

Akif Pirinçci wurde am Montag zu neun Monaten Haft verurteilt. Der unter anderem für seine Katzen-Kriminalromane bekannt gewordene Schriftsteller soll nun wegen Volksverhetzung ins Gefängnis, weil er gegen Migranten gehetzt habe, so der Richter bei der Begründung des Urteils. Pirinçci sieht seine Äußerungen als von der Meinungsfreiheit gedeckt an.

Hintergrund ist ein Beitrag auf seinem Privatblog „Der kleine Akif“ aus dem Jahr 2022. Darin hatte Pirinçci sich unter anderem über „Moslems oder Afros“ aufgeregt. Weiterlesen auf Apollo News.net

5 1 Bewertung Artikel Bewertung