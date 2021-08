Wegen Hausverbot! Zwickau: Ausländer prügeln aggressiv auf Disko-Besucher ein!

Der Vorfall ereignete sich am frühen Sonntagmorgen. Gegen 4.22 Uhr standen die beiden Männer vor einem Club in der Humboldtstraße, wollten hinein. „Da sie allerdings Hausverbot hatten, wurden sie durch die Sicherheitskräfte nicht hereingelassen“, so ein Polizeisprecher. Das gefiel dem Duo gar nicht. Sie schlugen aggressiv um sich und prügelten wahllos auf die Disko-Besucher ein. „Dabei wurden insgesamt sieben Personen, Frauen und Männer, im Alter zwischen 19 bis 35 Jahren verletzt, vier mussten ambulant vor Ort bhandelt werden, drei wurden ins Krankenhaus gebracht“, bestätigt die Polizei.

Die Täter flüchteten nach der Prügel-Attacke – von ihnen fehlt bisher jede Spur. Laut Polizei ist bisher nur bekannt, dass es sich um Ausländer gehandelt haben soll.

Zeugen werden gesucht, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Zwickau unter der Nummer 0375/44580 entgegen. Quelle: Tag24.de

