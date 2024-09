Wegen geplantem Migranten-Containerdorf in Neukölln: Massiver Bürger-Protest gegen SPD-Bürgermeister

Der nächste Wahnsinn der Migrationspolitik: In einem Naherholungsgebiet in Berlin soll eine Flüchtlingsunterkunft mit fast 500 Migranten, unter anderem aus Syrien und Afghanistan, entstehen. Der Protest in der Bevölkerung ist immens, viele Bürger haben Angst.

Laute Buhrufe schallen durch den Veranstaltungsraum. Der Unmut der Bürger richtet sich gegen das Bezirksamt Neukölln, das am Donnerstag seine Pläne eines Container-Dorfs für Flüchtlinge im Rahmen einer Info-Veranstaltung vorgestellt hatte. Weiterlesen auf nius.de

