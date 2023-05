Wegen „falscher“ Impfbescheinigungen: Arzt seit einem Jahr in U-Haft

Der Justiz-Irrsinn in Deutschland schreibt ein weiteres Kapitel. Während Schwerverbrecher oft mit Samthandschuhen angefasst werden, springen Richter und Staatsanwälte mit kritischen Geistern ganz anders um. Ein sehr prominentes Beispiel war Michael Ballweg, der mit fragwürdigen Argumenten über Monate weggesperrt worden war – ohne Prozess, ohne Urteil! Erinnerungen an diesen Fall werden jetzt auch wieder bei Dr. Heinrich Habig wach. Der Arzt aus Recklinghausen sitzt seit dem 15. Mai 2022 in der JVA Bochum in U-Haft.

Sein Verbrechen: Dr. Habig soll in tausenden Fällen falsche Impfbescheinigungen ausgestellt haben und dabei auch gewerbsmäßig gehandelt haben, weshalb im Falle einer Verurteilung eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren möglich ist. Der erste Haken: Die Anklage wurde erst am 12. November 2022 erhoben, der Prozess begann im März 2023 und wird sich nach Einschätzung des Rechtsanwalts Christian Moser noch bis mindestens August diesen Jahres hinziehen.

Problem: U-Haft darf in der Regel aber nur für die Dauer von sechs Monaten angeordnet werden.

Weiterlesen auf Reitschuster.de

5 2 Bewertungen Artikel Bewertung