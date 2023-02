Wegen der Aufnahme von Flüchtlingen: Merkel erhält UNESCO-Friedenspreis

Angela Merkel wird an diesem Mittwoch für die Aufnahme von 1,2 Millionen Flüchtlingen in Deutschland im Jahr 2015 geehrt werden. Bei einem Festakt in Yamoussoukro, der Hauptstadt der Elfenbeinküste wird ihr der nach dem früheren Präsidenten der Elfenbeinküste benannten Félix-Houphouët-Boigny-Friedenspreises überreicht werden. Im Vorhinein lobe die Jury ihre „mutige Entscheidung“. Bei den Feierlichkeiten werden neben Merkel der Vorsitzende der Afrikanischen Union, der senegalesische Präsident Macky Sall und viele weitere Präsidenten afrikanischer Staaten erwartet. Der Félix-Houphouët-Boigny-Friedenspreis wird seit 1989 an Institutionen oder Personen verliehen, die sich um die Sicherung des Friedens in besonderer Weise verdient gemacht hätten.

Allein 2015 wanderten über 1,2 Millionen Menschen mit zumeist arabischen Migrationshintergrund nach Deutschland ein. Die 2015 eingewanderten Flüchtlinge sind am Arbeitsmarkt heute weit unterrepräsentiert. Nur jeder zweite geht einer bezahlten Arbeit nach. Überrepräsentiert ist diese Gruppe jedoch in den Kriminalstatistiken, insbesondere bei Gewalt- und Sexualdelikten.

Quelle: Pleiteticker.de

