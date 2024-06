Wegen Corona-Impfstoffdeals: Eilantrag gegen von der Leyen

Der belgische Lobbyist Frédéric Baldan will eine zweite Amtszeit für Ursula von der Leyen noch juristisch verhindern. Ein Brüsseler Gericht beriet am Freitag über einen Eilantrag von Baldan, in dem er von der EU-Kommissionspräsidentin vorwirft, in der Corona-Pandemie “ohne jedes Mandat” der Mitgliedsländer einen geheimen Impfstoffdeal mit Pfizer-Chef Albert Bourla ausgehandelt zu haben.

Die zuständige Richterin sagte am Ende der Gerichtsanhörung, es werde eine Entscheidung über den Antrag “vor dem 27.” Juni geben. Weiterlesen auf Exxpress.at

