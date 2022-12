WEF will Aufbau eines globalen Überwachungsnetzes „Metaverse“ vorantreiben

Während seiner Konferenz in Davos im Jahr 2023 wird das Weltwirtschaftsforum eine Pressekonferenz zu seiner „Building The Metaverse Initiative“ veranstalten und wichtige „Studien“ und Details zu seinen Bemühungen veröffentlichen, die auf ein globales Überwachungsnetzwerk hinauszulaufen scheinen, wie aus Dokumenten hervorgeht, die von The Dossier eingesehen wurden.

Das Metaverse, ein Schlagwort, das sich auf eine ganze Reihe von Ideen im Bereich der Technologie bezieht, hat potenzielle aktuelle und künftige Anwendungen sowohl für private als auch für staatliche Stellen. Es wird eines der Hauptthemen der Konferenz 2023 in Davos sein.

Was ist das Metaverse genau?

Der Begriff Metaverse wurde vom Autor Neal Stephenson in seinem Science-Fiction-Roman Snow Crash aus dem Jahr 1992 erfunden, in dem die Bürger digitale Avatare als Mittel nutzen, um ihrer dystopischen Realität zu entkommen.

Heute kann es definiert werden als „eine Vision dessen, was viele in der Computerindustrie für die nächste Iteration des Internets halten: ein einziger, gemeinsam genutzter, immersiver, beständiger, virtueller 3D-Raum, in dem Menschen das Leben auf eine Weise erleben, wie sie es in der physischen Welt nicht könnten“. Vor seiner erweiterten Definition umfasste das Metaverse einen technologisch fortschrittlichen Raum der virtuellen und erweiterten Realität.

Weiterlesen auf uncutnews.ch

5 1 Bewertung Artikel Bewertung