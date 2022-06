WEF-Vordenker Dr. Harari rätselt, was man mit all den wertlosen Menschen tun soll

Dr. Harari beschäftigt sich intensiv mit allen Aspekten des Transhumanismus. Der Historiker und Philosoph gilt als wichtiger Vordenker des Weltwirtschaftsforums, wo er als „Agenda Contributor“ gilt. Ein Interview-Ausschnitt lässt ratlos und befremdet zurück. Denn er sagt voraus, dass das Produkt der Zukunft Menschen und ihr Bewusstsein sein werden.

In Zukunft würde man sich nicht mehr mit der Herstellung von Waren und Produkten beschäftigen, sondern die Menschen selbst würden zur Ware. Es werde Hersteller geben, die ganze Menschen erschaffen, Körper und Geist. Wer diese Entwicklung verschläft, werde in einen enormen Wettbewerbsnachteil gedrängt – und „wahrscheinlich aussterben“.

Und dann, so fragt Harari direkt, gibt es ein Problem mit all den sinnlosen, nutzlosen und wertlosen Menschen. Das Problem bestünde nicht in deren Ernährung, denn die Technologie der Zukunft könne beliebig viele Menschen ernähren. Es geht mehr darum, was diese sinnlosen Menschen mit ihrer Zeit anfangen sollen, da sie ja von niemandem mehr gebraucht werden.

