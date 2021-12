WEF in Davos abgesagt – Schwab: „wird Fortschritt nicht verhindern“

Erst vor kurzem musste man das geplante “Open Forum” in Davos absagen, das im Rahmen des Weltwirtschaftsforums im Januar stattfinden sollte. Nun hat man die komplette Zusammenkunft abgeblasen. Als Grund darf die Omicron-Variante herhalten.

Stattdessen werde man einige Online-Meetings durchführen, in denen “Lösungen für die drängendsten Probleme der Welt” entwickelt werden sollen. Man sollte meinen, damit wäre alles gesagt. Allerdings hielt Klaus Schwab persönlich es scheinbar für absolut notwendig, noch eine regelrechte Drohung an die Menschen auszusenden – so wird er abschließend zitiert:

Die Verschiebung der Jahrestagung wird den Fortschritt durch die kontinuierliche digitale Einberufung von Führungskräften aus Wirtschaft, Regierung und Zivilgesellschaft nicht verhindern.

