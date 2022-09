WEF: Impf-Drohnen sollen indische Bevölkerung versorgen

Geht es nach den Globalisten, dann muss der Covid-Impfstoff überall in der Welt verbreitet werden. An alle Frauen, Männer und Kinder. Ohne Ausnahme. In den USA und in Russland wurden sogar Corona-Impfstoffe für Tiere entwickelt. Selbst die entlegensten Winkel des Erdballs sollen davon nicht verschont bleiben. Dafür nutzt das Weltwirtschaftsforum sogar ein Drohnenprogramm, um genau das sicherzustellen! Keiner soll und darf der Corona-Spritze mehr entgehen!

