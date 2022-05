WEF-Gründer Klaus Schwab: „Ich habe Drohschreiben erhalten“

Das WEF war immer schon Ziel von Globalisierungskritikern. In den sozialen Netzwerken hat das nochmals eine neue Dimension angenommen und richtet sich auch gegen Sie persönlich. Sie werden als Teil einer Weltverschwörung gebrandmarkt, das WEF als Handlanger einer Elite, die Menschen mit einem «great reset» unterdrücken und sie ihrer Freiheiten berauben will.

Schwab: Ich bin schockiert. Ich habe versucht, mit solchen Leuten zu reden. Aber leider hat sich gezeigt, dass das meist absolut sinnlos ist. Wenn jemand einer Verschwörungstheorie verfallen ist, dann hört er nicht mehr auf rationale Argumente. In meinem Buch «The Great Reset» habe ich die Möglichkeiten neuer Technologien dargestellt und später auf mögliche Schattenseiten wie einen Überwachungsstaat verwiesen. Ich will Missbrauch ja gerade verhindern. Aber die Verschwörungstheoretiker behaupten nur, Klaus Schwab sagt, dass etwas möglich sei, also befürwortet er das.

Hat Corona die Heftigkeit der Vorwürfe noch verstärkt?

Schwab: Ich habe Drohschreiben erhalten, unser Haus wurde fotografiert und das Bild ins Internet gestellt. Absurde Dinge wurden behauptet, etwa: Ich befürworte den berühmten Satz «Sie werden nichts besitzen und glücklich sein», den ich nie gesagt oder geschrieben habe. Das ist eine neue Dimension. Viele suchen einfache Erklärungen für komplizierte Fragen.

Ziehen Sie Konsequenzen aus diesen Anfeindungen?

Schwab: Ich gebe nur noch wenige Interviews und nehme mich medial eher zurück. Zum Glück gibt es immer mehr sogenannte Fakten-Checker, die von sich aus zeigen, dass die bösartigen Unterstellungen gegen mich schlicht falsch sind.

