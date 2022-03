Weder Washington noch Moskau: Warum Europa eigenständige Politik braucht

Immer wieder erreichen uns wütende Zuschriften von Zusehern, die meinen, wir müssten uns im Ukraine-Krieg auf eine Seite schlagen. Diese Menschen sind in der Regel hoch emotionalisiert und haben sich offensichtlich sehr in diesen fremden Konflikt hineingesteigert. Genau das wollen die System-Medien mit ihrer Kriegshetze auch erreichen. Weder die Ukraine noch Russland kämpfen für unsere Interessen.

Wir haben daher durch eine Einmischung in diesen Konflikt nichts zu gewinnen, aber viel zu verlieren. Wir müssen deshalb in erster Linie eine Politik fordern, die unsere eigenen Interessen wieder ganz in den Mittelpunkt stellt.