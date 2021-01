WDR: E-Autos sind eine reine Umweltkatastrophe!

Die Bundesregierung unterstützt von den Medien lobpreist seit Jahren Batterie-Autos als einzig umweltfreundliche Zukunftstechnologie mit angeblich Null Emissionen! Jetzt rudert der WDR (Westdeutsche Rundfunk) plötzlich mit beeindruckender Geschwindigkeit zurück.

Die E-Mobilität ist „ökologisch“ gesehen „Unsinn“, so das Fazit des WDR.

Die E-Mobilität ist neben der erneuerbaren Energie die am stärksten subventionierte Technologie. Alles für das Klima – so will uns die Regierung weismachen. Die Wahrheit ist, dass uns die Vernichtung des Verbrennungsmotors insgesamt Hunderttausende von Arbeitsplätzen kosten wird und eine riesen Umweltsauerei ist.

E-Autos sind die schmutzigste Antriebsart und mit Sicherheit nicht die Technologie der Zukunft!

