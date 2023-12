WDR berät Migranten auf Arabisch über das Sozialsystem

Wie allen Teilen des öffentlichen Dienstes haftet auch dem ÖRR die Aura der Humorlosigkeit an. Dass man dort aber sogar die hohe Kunst subtiler Selbstironie beherrscht, zeigt der WDR mit seinem Format WDRforyou, dessen englischsprachiger Titel nicht nur verdeutlicht, dass es sich nicht um ein Format für Deutsche handelt, sondern darüber hinaus auch schelmisch kaschieren soll, dass man sich tatsächlich weniger an das englischsprachige, als vielmehr an das arabischsprachige Publikum richtet.

Im nun beim ÖRRBlog auf X aufgetauchten Fragment informiert der syrischstämmige WDR-Redakteur Falah Elias auf Arabisch über Änderungen in der Höhe des Kindergeldes. Was unter anderen Umständen vielleicht als reines Informationsangebot an Geflüchtete gelten könnte, entpuppt sich aber als nur eines von vielen Beispielen, in denen WDRforyou gezielt arabischsprachige Migranten über die Möglichkeiten des deutschen Sozialsystems berät. Weiterlesen auf Tichys Einblick.de

