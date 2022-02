Was wird wohl Nancy sagen? München: Schlagstöcke gegen Linke

Ein Video zeigt Polizeibeamte, die mit Schlagstöcken auf Personen an einer U-Bahn-Station einschlagen. Die Polizei erklärt den Vorfall in einer Mitteilung. Demnach sei den Beamten im Hauptbahnhof am Bahnsteig der U2 ein 20-Jähriger aufgefallen. Dieser soll einen der Polizisten bei der Hanau-Gedenkveranstaltung zuvor mit einer Fahnenstange attackiert haben.

Als die Beamten ihn festnehmen wollten, habe sich der junge Mann gewehrt und die Einsatzkräfte zusammen mit seinen Begleitern attackiert. Daraufhin hätten sich die Beamten mit Schlagstöcken gewehrt. Der 20-Jährige konnte vorübergehend festgenommen werden. Er muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten. Quelle: t-online.de

Politikstube: Wir haben leider kein anderes Video dazu gefunden, also die Überschrift des verwirrten Linken „Vegan-Opa 1965“ einfach ignorieren.

