Was steckt hinter den Anschuldigungen, Russland würde die Ukraine angreifen?

Seit Wochen wird in den westlichen Medien davor gewarnt, dass Russland einen militärischen Angriff auf die Ukraine plane. Dazu zwei Beispiele: – Das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) veröffentlichte am 14. Dezember 2021 folgendes: „Viele EU-Außenminister gehen davon aus, dass Russland die Ukraine militärisch angreift. Zahlreiche EU-Staaten gehen offenbar davon aus, dass Russland einen Krieg gegen die Ukraine vorbereitet.“ – BILD berichtete am 4. Dezember diesen Jahres: „Aus Nato- und Geheimdienstkreisen hat BILD Details über die Einmarschpläne (Russlands) erfahren ++ 175 000 russische Soldaten könnten einmarschieren […] Steht die Welt am Rande eines Krieges in Europa?“

Das Internetportal „The Saker“ hat am 25. November einige mögliche Motive für eine Provokation gegen Russland aufgelistet. Wir fassen für Sie hier nur einige kurz zusammen:

1. Der US-Energiesektor: Sollte es zu einem Krieg zwischen Russland und der Ukraine kommen, würde dies mit Sicherheit auch die viel billigeren russischen Energieexporte in die EU völlig zum Erliegen bringen. Dies würde wiederum zu einer sehr hohen Nachfrage nach US-Energie in Europa (und weltweit) führen.

2. Die NATO: Der NATO komme die vermeintliche Bedrohung von Russland gelegen, weil sie sonst keine Daseinsberechtigung habe.

3. Das dritte mögliche Motiv betrifft US-Präsident Biden: Seine Umfragewerte sind derzeit auf einem Tiefpunkt. Wenn Russland die Ukraine angreifen würde, könnte Biden „Stärke“ beweisen und „von seinen immensen internen Problemen ablenken“.

4. Das vierte mögliche Motiv betrifft die US-Rüstungsindustrie: Je größer und furchterregender Russland als Aggressor herhalten muss, desto mehr könne die USA und andere Regierungen für die „Verteidigung“ ausgeben.

5. Der ukrainische Präsident Selenskyj: Seine Umfragewerte sind noch schlechter als die von Biden. Wenn nicht etwas sehr Dramatisches passiert, sei seine politische Zukunft so gut wie gleich Null.

