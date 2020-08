Was sind das blos für Menschen? Mann sticht Boxer-Mischling Bella auf Hunde-Wiese tot

Auf einer Hundewiese in Witten sind zwei Tiere aneinandergeraten. Am Ende war eines von ihnen tot, weil das Herrchen des anderen Hundes es mit einem Messer tötete! Der Vorfall ereignete sich um 15.40 Uhr am Ufer der Ruhr unmittelbar unterhalb einer Autobahnbrücke. Das riesige Areal ist eine der größten Hundewiesen im Revier, hier dürfen Hunde unangeleint laufen, toben und im Wasser spielen. Als sein Zwergspitz-Mischling und der Boxer-Mischling Bella einer Frau aneinandergeraten, versuchte ein Bochumer zunächst die Tiere voneinander zu trennen, berichtete die Polizei am Donnerstagabend. „Anschließend stach er mit einem mitgeführten Messer zwei- bis dreimal auf den Hund der Frau ein.“ Das Messer hatte er aus der Hosentasche gezogen.

