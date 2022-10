Was sie jetzt fordern, kann man kaum glauben!

Carsten: Neubauer sagt gestern bei Lanz: „Die Wahl zwischen Zeit und Demokratie, haben wir nicht“. Man möchte nun also schnell die Demokratie abschaffen. Ist die chinesische Lösung besser? Also der schnelle Umbau in die Föderalen Staaten von Europa. Ein Hoch auf die Technokratie!

Lauterbach fordert wieder eine Impfpflicht und Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte, wenn es schlimmer wird mit den Inzidenzen? Grundlage dafür ist die Behauptung, es könnte eine neue Variante der Delta Variante kommen.

