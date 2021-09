Was macht die Migrantenfähre „Geo Barents“ in albanischen Häfen?

Am 11.9.2021 twitterte Ärzte ohne Grenzen, ihr Rettungsschiff „Geo Barents“ macht sich gerade bereit für den nächsten Einsatz im Mittelmeer, mit dem Hinweis, die Fluchtversuche aus den libyschen Schreckenslagern und das Sterben gehen weiter.

Ist die Migrantenfähre etwa in die falsche Richtung geschippert? Laut Vesselfinder.com befand sich die „Geo Barents“ im Hafen Durres/Albanien, verließ den Hafen am 14.9.2021 und kam am gleichen Tag im Hafen Romano/Albanien an.

Was macht die Migrantenfähre in albanischen Häfen? Wollte man sich nur die Hafenanlagen anschauen? Oder erfüllte die Reise einen ganz anderen Zweck?

0 0 Bewertungen Artikel Bewertung