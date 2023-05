Was machen die Migranten eigentlich, wenn Deutschlands Kassen leer sind?

Ohne Unterlass strömen Einwanderer ins Land – Flüchtlinge, Asylbewerber, “Fachkräfte”, “Ortskräfte“, nachgeholte Familienangehörige und in anderen EU-Staaten bereits registrierte Binnenmigranten. Deutschland platzt nicht mehr nur aus allen Nähten, sondern auch der Steuertopf wird ordentlich geleert. Bereits letztes Jahr verfügten rund zwei Drittel aller “Bürgergeldempfänger” (ehemals Hartz IV) über einen Migrationshintergrund, und da seitdem noch jede Menge weitere Menschen nach Deutschland hineingemerkelt sind, dürfte sich diese Quote seitdem noch um das eine oder andere Prozent erhöht haben – Tendenz natürlich stark steigend.

Zu allem Überfluss „müssen” hierzulande aber nicht nur immer mehr Menschen in Form von Bürgergeld staatlich alimentiert werden, auch immer mehr Rentner und Pensionäre fordern ihr Auskommen, für das teilweise oder ganz der Staat aufkommen muss. Hinzu kommen allerhand sonstige Transferleistungen wie etwa Kindergeld, BaFöG, Heizkostenzuschüsse oder demnächst Milliardenkosten für unzählige Wärmepumpen. Da aktuell die meisten Babyboomer noch nicht in Rente sind, sind diese Milliardenleistungen gerade noch so möglich.

Doch was, wenn diese Quelle eines Tages versiegt und die Kassen einfach leer sind? Und weil momentan unerwartet viele Einwanderer das Land fluten, könnte dies schneller als gedacht der Fall sein.

