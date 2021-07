Was ist nur mit den Menschen los? Angst vorm Leben ohne Maske?

Experten befürchten Zunahme an Angststörungen

In einigen Ländern – beispielsweise den USA – wurde die Maskenpflicht in Teilen bereits abgeschafft, in Großbritannien und auch in Deutschland soll dies nach aktuellen Angaben bald folgen. Manche Menschen trennen sich jedoch nur ungern von ihrer Maske. Manchmal ist das eine einfache Vorsichtsmaßnahme. Doch auch psychische Erkrankungen können dahinterstecken.

5 3 Bewertungen Artikel Bewertung