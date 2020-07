Was ist die AfD Bischofswerda für ein fauler Verein?

Martin Sellner in eimem unglaublichen Gespräch mit Chris Ares, der in Bischofswerda ein Projekt plant. Seht und hört euch an, wie dort die AfD handelt. Es ist einfach unfassbar. Wer gemeinsame Sache mit den Altparteien und der Antifa macht, gehört sofort aus der AfD entfernt.

