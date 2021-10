Was hat der getan? Polizeigewalt: Beamter verprügelt am Boden liegenden Mann

Das Video einer Festnahme sorgt für Wirbel. Im Internet wird heftig über den Kurzfilm diskutiert. Jetzt hat sich die Staatsanwaltschaft eingeschaltet und geht der Frage nach: Darf die Polizei so hart zuschlagen?

Der Vorfall ereignete sich am 23. Oktober um 16.25 Uhr auf dem Pfälzerplatz in Pforzheim. Haupt­kommissar Dirk Wagner (47): „Zeugen hatten uns alarmiert, weil der Mann Autofahrer zum Anhalten genötigt haben soll. Außerdem soll er Passanten angepöbelt haben.“ Eine Streife wollte den Portugiesen (25), der in Deutschland keinen Wohnsitz hat, kontrollieren.

Hauptkommissar Wagner: „Der offensichtlich alkoholisierte und aggressive Mann trat nah auf die Beamten zu und fuchtelte mit seinen Armen direkt vor ihren Gesichtern herum. Er ließ sich nicht beruhigen.“ Laut Wagner musste der Mann zu Boden gebracht und gefesselt werden.

Was dann geschah, zeigt das Video: Ein Beamter kniet auf dem Mann, schlägt ihm ins Gesicht. Während ein Kollege zu Hilfe eilt, haut der Beamte dem Mann nochmals zweimal mit der Faust auf den Kopf. Eine weitere Video-Sequenz zeigt mehrere Polizisten um den am Boden liegenden Mann. Ein Polizist holt siebenmal zum Schlag aus.

5 3 Bewertungen Artikel Bewertung