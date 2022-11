Was für eine Sauerei: Bereits 30 (!) Gas-Tanker parken vor Europas Küsten

Der Wucher mit unseren Energiepreisen läuft für alle sichtbar ab, direkt vor Europas Küsten – und niemand tut was dagegen: Bereits 30 gigantische Flüssiggas-Tanker legen nicht an den Entlade-Terminals an, um den Preis für Erdgas in den EU-Nationen nicht zu senken.

Immer wieder hören wir die gleichen Aussagen: Wladimir Putin sei schuld an den hohen Gaspreisen. Doch jetzt zeigt sich immer deutlicher, wer unsere Energiekosten explodieren lässt: Es sind Spekulanten, die gar nicht zulassen, dass mehr Angebot auf den europäischen Markt kommt – denn dieses zusätzliche Angebot an Gas würde natürlich sofort die Erdgas-Preise an den Energie-Börsen weiter abstürzen lassen.

