Laut RKI-Präsident Lothar Wieler ist ein scheinbar stabiler Abwärtstrend der Fallzahlen zu erkennen. So würden die Inzidenzen in allen Altersgruppen zurückgehen und die Intensivstationen nicht überlastet sein. Somit stufte das RKI die Corona-Gefahrenlage in Deutschland von „sehr hoch“ auf „hoch“ zurück.

Intensivstationen waren noch NIE überlastet. Die einzige Gefahrenlage ist diese Regierung und die ist mehr als hoch.

3.9 7 Bewertungen Artikel Bewertung