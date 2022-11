Dominik Kettner: Das Strafgesetzbuch enthält viele Bestimmungen, aber Paragraph 130 war Gegenstand vieler Kontroversen. Der Grund dafür ist, dass unsere Meinungsfreiheit immer mehr eingeschränkt wird, ohne dass die Öffentlichkeit oder die Medien viel hinterfragen. In diesem Video werde ich weiter erläutern, was sich hinter Paragraph 130 verbirgt und was er für Kritiker bedeutet.

