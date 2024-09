Warum wir endlich null illegale Migration brauchen: Das sind die fünf größten Lügen, die Ihnen erzählt werden

Wann sind wir Deutschen bereit, wirklich ehrlich über die illegale Masseneinwanderung zu sprechen? Wann können wir denn mit der brisanten und bitteren Wahrheit umgehen, dass unser freiheitlich demokratisches sowie christlich-jüdisches Land ernsthaft bedroht ist? Wir müssen aufhören, uns die unkontrollierte Migration schönzureden. Es ist Zeit für Tacheles. Die Uhr tickt. Ein Kommentar von Zara Riffler.

Seit dem Krisenjahr 2015 hält die unkontrollierte, illegale Massenmigration nach Deutschland an. Der Großteil an irregulären Einwanderern kommt aus islamisch geprägten Ländern. Eine Mehrheit der Deutschen möchte längst keine Asyl-Migranten mehr aus islamischen Staaten aufnehmen. Nicht nur, weil die Kommunen völlig am Limit sind. Zu groß werden die Migrationsprobleme wie ausländische Kriminalität, Gewalt, Islamismus oder Terror. Zu groß ist mittlerweile auch die entstandene Angst, fremd im eigenen Land werden zu können. Weiterlesen auf Exxpress.at

