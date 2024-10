Warum so viele junge Menschen jetzt die AfD wählen | NIUS Original

Eine blaue Welle geht aktuell durch das Land: Die AfD wird von Wahl zu Wahl stärker. Bei der Europawahl im Mai holte sie 15,9 Prozent der Stimmen. Bei den Landtagswahlen in Thüringen (32,8) und Sachsen (30,6) knackte sie sogar die 30-Prozent-Marke. Und auch in Brandenburg schnitt sie mit 29,2 Prozent stark ab.

Dass die AfD gerade im Osten der Bundesrepublik solche Wahlerfolge feier, liegt nicht nur, aber auch an den Jungwählern. Im Alterssegment der 18- bis 24-Jährigen holte die AfD in Thüringen 38 Prozent (plus 15 Prozent im Vergleich zu 2019), in Sachsen (+11 Prozent) und in Brandenburg (+15 Prozent) jeweils 31 Prozent. Damit steht fest: die Jugend ist rechts – und die Rechtspartei so stark, weil so viele junge Menschen sie wählen.

