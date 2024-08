Warum ist Karl Lauterbach immer noch im Amt?

Karl Lauterbach ist der Mann, der „Die Wissenschaft“™ in die Politik bringt. Seine Politik beruht auf „Studien“, die nur er auswerten konnte. Er ist damit der Mann, der uns durch und aus der hochgefährlichen Pandemie führen kann. So lautete die Erzählung, die den neuen Kanzler Olaf Scholz (SPD) im Dezember 2021 bewogen hat, den Mann aus Leverkusen zum Gesundheitsminister in seinem Kabinett zu machen. Diese Woche ist diese Erzählung – neudeutsch Narrativ genannt – in sich zusammengebrochen. Kein Verschwörungstheoretiker hat den amtierenden Gesundheitsminister der Lüge überführt. Es war der Vizepräsident des Bundestags persönlich: Wolfgang Kubicki (FDP). Weiterlesen auf Tichys Einblick.de

0 0 Bewertungen Artikel Bewertung