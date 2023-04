Warum Auswandern für die meisten eher keine Option ist

Schlechtes Wetter, eine durchgeknallte Energiepolitik, völlig unkontrollierte Masseneinwanderung, hohe Sozialabgaben sowie Steuern und blöde, obrigkeitshörige Mitmenschen: gute Gründe, um Deutschland den Rücken zu kehren und auszuwandern, gibt es wahrlich genug. Dennoch ist dies zur Zeit für mich, aber auch viele andere ähnlich denkende Menschen, eher keine Option. Warum, werde ich im Folgenden erläutern.

Die Koffer hier zu packen und seine Zelte woanders aufzuschlagen, ist zuerst einmal überhaupt nur eine reelle Möglichkeit, wenn man entweder das nötige Kleingeld hat oder aber einen lukrativen Job, dem man auch im Ausland nachgehen kann. Daran hapert es aber bei den meisten, so auch bei uns. Meine Schreibtätigkeit kann ich noch von überall ausüben, doch mein Mann als angehender Jurist hat hier schlechte Karten. Das deutsche Jurastudium ist sehr national bzw. sogar auf Landesrecht ausgerichtet, es mangelt also schon an der nötigen Kompetenz. Ganz abgesehen davon gibt es vermutlich in jedem Land Juristen wie Sand am Meer, der Bedarf im Ausland ist also gar nicht da.

Ganz ähnlich verhält es sich mit 08/15-Berufen wie etwa Verkäufer, Sekretärin oder Kassierer. Heiratet man nicht gerade eine(n) Einheimische(n), bekommt man mit so einem Job in vielen Ländern überhaupt kein Visum, denn es gibt bereits genug Menschen vor Ort, die diese Tätigkeiten ausüben. Nicht minder mau sieht es für Absolventen von “Orchideenfächern” wie etwa “Gender Studies” aus.

