Warum alle dem System hörig sind | Interview mit Alice Weidel

Am Donnerstag, den 15.12.2022 sprach Helmut Reinhardt mit der Vorsitzenden der AfD Dr. Alice Weidel. In diesem 2. Teil des Interviews geht es um das Anreizsystem in der Politik, das zu einer negativen Auslese führt und Menschen ohne Qualifikation an die Macht spült. Zudem kritisiert Frau Weidel Medien und Presse, die willfährig der Regierung dienen. Wie gewohnt spricht Frau Dr. Weidel Klartext, ohne ein Blatt vor dem Mund zu nehmen.

4.8 19 Bewertungen Artikel Bewertung