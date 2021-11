Warschau: Über 150.000 Patrioten bei Massenkundgebung

In Warschau fand am 11.11.2021 eine Massenkundgebung anlässlich des polnischen Unabhängigkeitstages statt. Während in Deutschland und Österreich patriotische Veranstaltungen verpönt sind und oftmals verboten werden, ist der Unabhängigkeitstag in Polen ein großer Staatsakt, bei dem sich alle sehen lassen. Marschformationen in historischen Uniformen marschieren gemeinsam mit der polnischen Armee und so ziehen jedes Jahr über 100.000 Patrioten durch die Straßen der Stadt. Die Veranstalter sprachen diesmal von über 150.000 Teilnehmer, bei einer Gegendemo der Antifa wurden lediglich 50 Personen gesichtet. Die geringe Mobilisierung der Linksradikalen ist leicht zu erklären, denn in Polen wird die Antifa nicht staatlich finanziert.

Im Video ab Minute 19:01 wird über die Massenkundgebung berichtet, im Anschluss folgen beeindruckende Aufnahmen.

