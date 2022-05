Warnung vor Weltkrieg: Papst kritisiert NATO-Osterweiterung als Provokation

Diesen Versuch versöhnlicher Worte hätten viele dem umstrittenen Pontifex nach seinen spalterischen Aussagen in der Coronakrise wohl kaum noch zugetraut. In einem Interview mit der italienischen Zeitung “Corriere della Sera” übte Papst Franziskus erstmals Kritik an den NATO-Provokationen. Er will sich für ein Ende des Krieges einsetzen.

Der erste Weg würde aber nach Russland führen – aus diesem Grund schließt Franziskus vorerst eine Reise nach Kiew aus: “Zuerst muss ich nach Moskau fahren, zuerst muss ich Putin treffen.” Er benannte den Ukrainekrieg als Stellvertreterkonflikt. Er warnte vor dem Ausbruch eines weltweiten Krieges. Dessen Vorboten fänden sich auch anderswo: “Wir bewegen uns auf einen dritten Weltkrieg zu. In Syrien, im Jemen, im Irak, in Afrika reiht sich ein Konflikt an den anderen. Und in jenem einzelnen von ihnen stehen internationale Interessen auf dem Spiel.” Auch im aktuellen Ukraine-Krieg hätten “andere Staaten” die Eskalation befeuert.

