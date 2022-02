Warnung vor „grüner RAF“ – Klima-„Aktivisten“ wollen radikaler werden

Klimaaktivisten in Deutschland zeigen sich zunehmend frustriert von der aus ihrer Sicht zu geringen Wirkung ihrer Demonstrationen auf Politiker und planen eine Ausweitung ihrer Aktionsformen auf Blockaden von Häfen und Flughäfen, Sabotageakte oder Zerstörungen von Industrieanlagen und anderen Maschinen, die den Klimawandeln befördern.

Die Gruppe „Aufstand der letzten Generation“ stellte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ein Ultimatum, das an diesem Sonntag abläuft. Sollte Scholz bis dahin der Gruppe gegenüber nicht erläutern, wie er ihre Forderungen umsetzen wird, „sehen wir uns gezwungen, mit zivilem Widerstand für das Überleben aller einzustehen. Wir werden in diesem Fall anfällige Infrastruktur wie Häfen und Flughäfen als Ausdruck unseres unverändert fossilen Alltags in diesem Land stören“ und „zum Innehalten bringen“, schreibt die Gruppe in einer Mitteilung.

Einer der Mitgründer der Braunkohlegegner von „Ende Gelände“, Tadzio Müller, hält es für „möglich“, dass sich eine „grüne RAF“ bildet.

Politikstube: Im Gegensatz dazu hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) vor einer „Corona-RAF“ gewarnt, damit sind nicht die Mitarbeiter vom Ordnungsamt, Ordnungshüter, die politisch Verantwortlichen für die Corona-Ermächtigungsgesetze, auch nicht das RKI oder der Bundesgesundheitsminister gemeint, sondern ein Teil der „Querdenker“-Szene, die sich in der Pandemie in eine Welt von Verschwörungstheorien verirrt haben, für die Gewalt akzeptabel wäre. Bevor sich eine „Corona-RAF“ bilden könne, müsse man Telegram abschalten.

Was für ein Quark von Söder, der bayerische, brüllende Löwe vergisst, dass die Verschwörungstheorien nach und nach wahr geworden sind, die Politiker/Landesregierungen/Bürgermeister sollten sich besser auf die „Klima-RAF“ konzentrieren, die die Straftaten bereits ankündigen, offensichtlich sind die auf den Straßen geklebten Untergangspropheten erst der Beginn. Ob sich die Nancy, die Bundesinnenministerin, allerdings für die Radikalisierung der Klima-„Aktivisten interessieren wird, das steht noch in den Sternen oder sollte beim Augenarzt überprüft werden – wegen der stark ausgeprägten linken Guckerklappe.

