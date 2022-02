Warnung von Ex-Pfizer-Vize Yeadon für die Zeit nach Corona: Sie werden es wieder versuchen

Die positiven Nachrichten häufen sich: Immer mehr Länder verabschieden sich von restriktiven Corona-Maßnahmen, Impfpflichten geraten zunehmend ins Wanken oder werden bereits abgeschafft, der Widerstand auf der Straße erreicht stetig neue Höhepunkte und selbst so manches Medium zeigt plötzlich Einsicht und entschuldigt sich für seine einseitige Berichterstattung der letzten zwei Jahre. Diese Entwicklungen geben Hoffnung, dass die angebliche Covid-Pandemie früher oder später tatsächlich auch seitens der Politik beendet werden muss. Ex-Pfizer-Vize Mike Yeadon richtete dennoch am 19. Januar eine Warnung an seine Follower: Selbst wenn Covid-19 irgendwann offiziell „vorbei“ ist – dieses Spiel wird sich wiederholen. Die Bürger müssen also wachsam bleiben.

