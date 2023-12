Warnung für 67 Millionen Briten: Regierung rät zum Kauf von Kerzen

“Es könnte schon morgen sein, dass etwas passiert”, warnt der Vize-Premierminister die Briten vor einem Ausfall des Stromnetzes und Anschlägen. Die Bürger sollen sich mit batteriebetriebenen UKW-Radios und Kerzen eindecken.

Es klingt sehr ernst, was Oliver Dowden (45), der stellvertretende Ministerpräsident des Vereinigten Königreichs, zur aktuellen Sicherheitssituation in Großbritannien sagt: „Wir müssen darauf achten, sicherzustellen, dass die Menschen widerstandsfähig sind. Wenn Sie beispielsweise aus irgendeinem Grund einen Stromausfall hätten, haben die Menschen dann immer noch das, was wir früher verwendet haben? Früher ging man zu einem Schrank unter der Treppe, dort hatte man eine Taschenlampe oder Kerzen oder was auch immer.” Weiterlesen auf Exxpress.at

