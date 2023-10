Wallasch fragt Mercedes-Benz: Wo sind die Syrer und Afghanen geblieben, die ihr alle einstellen wolltet?

Der Chef von Mercedes Benz jubelte 2015 von einem kommenden neuen Wirtschaftswunder dank Massenzuwanderung. Dieses Wunder ist bis heute nicht geschehen. Im Gegenteil. Aber wie viele der syrischen und afghanischen Fachleute hat Vorstandsvorsitzender Dieter Zetsche eigentlich seit 2015 in den Betrieben untergebracht? Wir fragen nach.

Wörtlich erklärte Zetsche, im besten Fall könne diese Massenzuwanderung „eine Grundlage für das nächste deutsche Wirtschaftswunder werden – so wie die Millionen von Gastarbeitern in den 50er und 60er Jahren ganz wesentlich zum Aufschwung der Bundesrepublik beigetragen haben“.

Natürlich, so Zetsche, sei nicht jeder Flüchtling ein brillanter Ingenieur, Mechaniker oder Unternehmer. Aber wer sein komplettes Leben zurücklasse, sei hoch motiviert. „Genau solche Menschen suchen wir bei Mercedes und überall in unserem Land.“ Studien zufolge drohten fast 40.000 Lehrstellen unbesetzt zu bleiben. Deshalb müssten Flüchtlinge in Deutschland willkommen geheißen werden. „Wer an die Zukunft denkt, wird sie nicht abweisen.“ Weiterlesen auf Alexander Wallasch.de

