Wahnsinn! Spaziergang in Kempten – Polizei setzt Schlagstöcke ein!

In Kempten waren am Montagabend Spaziergänger unterwegs, geschätzte Zahl zwischen 500 bis zu 1.000. Den Hildegardplatz hatte die Polizei und die Stadtverwaltung Kempten per Verfügung zur Örtlichkeit mit Maskenpflicht gemacht. Die Spaziergänger hielten sich rund um den Hildegardplatz auf, alle jedoch ohne Maske. Sie suchten sich ihren Weg in die Fußgängerzone.

Die Polizei sah dies als ungenehmigten Aufzug. Die Polizei stoppte mit der Bereitschaftspolizei den Spaziergang. Auch zur B19 hin gingen Polizisten in Stellung und kesselten Teile der Spaziergänger ein.

Personen versuchten die Polizeikette zu durchbrechen, danach kam es zu heftigen Auseinandersetzungen mit der Polizei, diese setzte Schlagstöcke ein und brachte Demonstranten zu Boden.

