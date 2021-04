Wahlkampfauftakt in Sachsen-Anhalt | Rede von Dr. Gottfried Curio

Was ist in Deutschland eigentlich noch normal? Vieles ist in Deutschland mittlerweile alltäglich geworden, was mit gesundem Menschenverstand nicht mehr als normal zu bezeichnen ist. Grundrechte werden eingeschränkt, die Sprache wird mit Gendersternchen entstellt, Schwerstkriminelle werden nicht belangt und selbst deutsche Lieder werden angefeindet – wie Sänger Heino vor kurzem erfahren mußte. In meiner Rede in Dessau beim sachsen-anhaltinischen Wahlkampfauftakt spreche ich über die abnormen Verhältnisse, mit denen die AfD endlich Schluß machen will!

