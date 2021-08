Wahlkampf der CDU: Laschet macht sich zum Clown im Boxclub

CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat zum Auftakt seiner Wahlkampftour am Mittwoch das Box- und Tischtenniscamp Frankfurt-Gallus für Jugendliche in Frankfurt besucht. In dem Boxcamp filmte ihn das deutsche Fernsehen bei einem kurzen „Training“ mit einem Trainer im Boxring.

Was kommt danach? Altmaier bei den Sumo Ringern?

Laut aktuellen Umfragen verliert die CDU weiter. Aber die SPD mit der Niete Scholz holt auf, warum eigentlich. Beide wollen doch die Bürger mit ihrem Corona-Irrsinn weiter gängeln. Nur die AfD, die uns aus diesem Irrsinn befreien kann, bleibt bei 11%. Begreife einer den Michel.

