Wahlbetrug: Texas verklagt Georgia, Michigan, Pennsylvania und Wisconsin vorm Supreme Court der USA

Der Bundesstaat Texas reichte am Montag kurz vor Mitternacht direkt beim Obersten Gerichtshof der USA eine Klage gegen die Wahlverfahren in Georgia, Michigan, Pennsylvania und Wisconsin ein, weil diese gegen die Verfassung verstoßen.

Texas argumentiert, dass diese Staaten gegen die Wahlklausel der Verfassung verstoßen haben, weil sie Änderungen an den Abstimmungsregeln und -verfahren durch die Gerichte oder durch Exekutivmaßnahmen vorgenommen haben, jedoch nicht durch die staatlichen Gesetzgebungen. Darüber hinaus argumentiert Texas, dass es in den verschiedenen Bezirken der Bundesstaaten Unterschiede bei den Abstimmungsregeln und -verfahren gab, was gegen die Gleichbehandlungsklausel der Verfassung verstößt. Schließlich argumentiert Texas, dass es in diesen Staaten aufgrund der oben genannten Punkte „Abstimmungsunregelmäßigkeiten“ gegeben habe.

Texas bittet den Obersten Gerichtshof, die Staaten anzuweisen, ihren Gesetzgebern die Ernennung ihrer Wähler zu erlauben. Texas argumentiert in der Klage:

[…] Bestimmte Beamte in den Angeklagten Staaten stellten die Pandemie als Rechtfertigung für das Ignorieren staatlicher Gesetze in Bezug auf Briefwahl und Briefwahl vor. Die Angeklagten Staaten überfluteten ihre Bürger mit Millionen von Stimmzettelanträgen und Stimmzetteln, abweichend von den gesetzlichen Kontrollen, wie sie rechtmäßig empfangen, bewertet und gezählt werden. Ob gut gemeint oder nicht, diese verfassungswidrigen Handlungen hatten den gleichen einheitlichen Effekt – sie machten die Wahlen 2020 in den Angeklagten Staaten weniger sicher. Diese Änderungen stehen im Widerspruch zu den einschlägigen staatlichen Gesetzen und wurden von nichtlegislativen Stellen ohne Zustimmung der staatlichen Gesetzgeber vorgenommen. Die Handlungen dieser Beamten verstießen somit direkt gegen die Verfassung.

Dieser Fall stellt eine Rechtsfrage dar: Haben die Angeklagten Staaten gegen die Wahlklausel verstoßen, indem sie nichtlegislative Maßnahmen ergriffen haben, um die Wahlregeln zu ändern, die die Ernennung von Präsidentschaftswählern regeln würden? Diese nichtlegislativen Änderungen der Wahlgesetze der angeklagten Staaten erleichterten die Abgabe und Auszählung von Stimmzetteln unter Verstoß gegen das Staatsrecht, was wiederum gegen die Wahlklausel von Artikel II, Abschnitt 1, Klausel 2 der US-Verfassung verstieß. Durch diese rechtswidrigen Handlungen haben die angeklagten Staaten nicht nur die Integrität der Stimmen ihrer eigenen Bürger beeinträchtigt, sondern durch ihre Handlungen auch die Stimmen der Bürger im Klägerstaat und in anderen Staaten, die der Verfassung treu geblieben sind, beeinträchtigt. […]

Texas wandte sich direkt an den Obersten Gerichtshof, weil Artikel III vorsieht, dass es das erste Eindrucksgericht für Themen ist, für die es ursprünglich zuständig ist, wie z. B. Streitigkeiten zwischen zwei oder mehr Staaten. Quelle: Breitbart.com