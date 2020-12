Wahlbetrug: Sieben US-Bundesstaaten haben sich der Klage in Texas angeschlossen

Der Bundesstaat Texas reichte beim Obersten Gerichtshof der USA eine Klage gegen die Wahlverfahren in Georgia, Michigan, Pennsylvania und Wisconsin ein, weil diese gegen die Verfassung verstoßen.

Allen West, das Staatsoberhaupt der Republikanischen Partei in Texas, sagte in einem Gespräch mit Steve Bannon, dass Louisiana am Dienstagnachmittag der Klage beigetreten sei. Zudem gab Jeff Landry von der Louisiana AG bekannt, dass Louisiana an der eingereichten Klage von Texas gegen die Bundesstaaten Georgia, Michigan, Wisconsin und Pennsylvania in Texas wegen Unregelmäßigkeiten und Gesetzlosigkeit bei der Durchführung der Wahlen 2020 teilnimmt.

Mittlerweile haben sich nun sieben Staaten der Klage in Texas angeschlossen und argumentiert, dass die Gleichbehandlungsklausel bei dieser Wahl von Staat zu Staat verletzt wurde:

Louisiana, Arkansas, Alabama, Florida, Kentucky, Mississippi, South Carolina, South Dakota

Quelle: thegatewaypundit.com