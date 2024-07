Wagenknecht, oder wie man die Wähler in Sachsen, Thüringen und Brandenburg täuscht

Carsten: In ihrem neuen Video zur Wahl in Sachsen und Thüringen sagt euch die Sahra, warum Ihr das BSW wählen sollt. Selten habe ich so eine gute Wählertäuschung gesehen. Sie will eine inhaltliche Debatte über Krieg und Frieden führen. Mit den Altparteien in Sachsen, Thüringen und Brandenburg? Man kann vor dieser Partei nur warnen, denn mit ihr wird es in Sachsen, Thüringen und Brandenburg keine Veränderung geben.

