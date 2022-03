Waffen und Gas: Wie Kriegsgewinnler vom Leid der Menschen profitieren

Angesichts des Grauens des Krieges in der Ukraine fällt die Erkenntnis schwer, dass es dabei nicht nur Verlierer, sondern ebenso Gewinner gibt. Das liegt daran, dass diese sich gemeinhin im Hintergrund halten, so dass wenig an die Öffentlichkeit dringt. Auch jetzt machen sich Staaten und Unternehmen mit Tod und Zerstörung sprichwörtlich die Taschen voll. Die großen Profiteure der künstlich provozierten Eskalation sind die Rüstungskonzerne und die amerikanischen Flüssiggasproduzenten. Sie machen jetzt saftige Gewinne und können sich die Hände reiben.

