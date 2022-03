Während größter Energie-Krise: Drittgrößtes Kraftwerk stillgelegt

Während die Stabilität der Energieversorgung in Deutschland durch eine aberwitzige „Energiewende” und die gegen Russland verhängten Sanktionen zunehmend in Gefahr gerät und sich die Gefahr eines flächendeckenden Blackouts erhöht, ist es zwei ökosozialistischen Abmahn-und Klagevereinen mit Hilfe einer willfährigen Justiz gelungen, die Stilllegung des Braunkohletagebaus Jänschwalde in Cottbus (Brandenburg) zu erzwingen. Die Klima-Narren jubeln.

Bei Jänschwalde handelt es sich um das drittgrößte Kraftwerk Deutschlands. Dieses muss nun – inmitten der schwersten Energie-Krise seit Bestehen der BRD – ab dem 15. Mai seinen Betrieb einstellen. Grund ist wieder einmal vor allem das verwerfliche und destruktive Treiben der berüchtigten „Deutsche Umwelthilfe‘ (DUH). Im Prozess von Cottbus hatte sie sich diesmal mit dem sektenartigen Klimafanatiker-Verein „Grüne Liga“ zusammengetan.

Politikstube: Mal sehen wie lange die „Klima-Narren“ noch jubeln, wenn die Stromknappheit nicht nur zu temporären Stromabschaltungen führt, wenn sich ein Hauch von Mittelalter in der Wohnung verbreitet, kein Licht, keine Heizung, kein warmes Wasser, kein Kochen und nur die Kerze ein Lichtschein in die dunkle Bude bringt. Nicht nur die Politik, auch diese Vereine sorgen dafür, dass die Versorgungssicherheit in Deutschland unter die Räder gerät.

