„Wähl‘ den Mann!“: Flüchtlinge für Parteizwecke instrumentalisiert?

Mülheim. – Bei der Mitgliederversammlung des Kreisverbandes der Grünen im Juni, bei der es um die Wahl des Bundestagskandidaten 2025 ging, sollen Migranten im Sinne der Partei beeinflusst worden sein. Wie die Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) berichtet, soll ein gebürtiger Syrer auf der Versammlung mit den Worten „Wähl‘ den Mann, der ist gut“ beeinflusst worden sein. Zuvor sollen in der „Vierzentrale“ schon andere Migranten für eine Parteimitgliedschaft geworben worden sein. Der Vorwurf lautet nun, dass den Migrantenfamilien aus Syrien und Afrika nicht klar gewesen sei, was vor sich gehe, und dass diese Unwissenheit ausgenutzt worden sei. Der Vorstand der Grünen in Mülheim schweigt bislang zu den Vorwürfen. Weiterlesen auf freilich-magazin.com

