VORWURF DES VERSAGENS

Kubicki (FDP) übt scharfe Kritik an CSU-Chef! Ist das erlaubt, den möglichen zukünftige Kanzler*in aller Deutschen so scharf anzugehen? Was ist sonst noch alles passiert im besten Deutschland, das es jemals gab?

Außerdem deckt der Love Priest erneut und scheinbar immer wieder einen ungeheuerlichen Rassismus-Skandal auf! Lehnt Euch zurück und genießt die Show! Tim K.

